Как сообщает «НБН«, такое заявление в эфире телемарафона озвучил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

«Следует понимать, когда нам в принципе удастся отказаться от графиков и у нас всех будет электричество. По базовому сценарию, который для нас будет хорошим, если мы пройдем зиму и начало весны согласно стабилизационным графикам», — пояснил Коваленко.

Также он подчеркнул, что разговоры о возвращении к стабилизационным графикам преждевременны. После вчерашних ракетных обстрелов все еще есть ограничение генерации по всей Украине, поэтому энергетикам нужно время для ремонта. Для завершения всех работ нужны дни, а не часы или недели.

Следует напомнить, что в связи с постоянными ракетными атаками российских захватчиков по объектам энергетической инфраструктуры до конца зимы не удастся восстановить поврежденные объекты, причем в этом не поможет даже помощь партнеров стран Запада. Поэтому украинцам нужно быть готовым к тому, что минимум до конца марта им будут отключать электричество.