Как передает «НБН» со ссылкой на «Укринформ«, об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Он пояснил, что если в 2022 году на сферу социальной защиты и социальное обеспечение в государственном бюджете предусмотрели 400 миллиардов гривен, то в 2023-м уже около 447 миллиардов гривен.

«Даже несмотря на условия войны удалось увеличить финансирование на сумму более 40 миллиардов гривен. Более того, мы знали, что нам придется проводить индексацию пенсий, так как пенсионеры – это одни из самых незащищенных категорий населения. Поэтому увеличение на 40 миллиардов стало возможным благодаря дополнительным ассигнованиям Пенсионного фонда», — пояснил он.

Вместе с тем Ермоличев добавил, что финансирование других направлений, включая поддержку внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и так далее остается на уровне текущего года.

Отметим, что правительство намеревалось сократить расходы на Минсоцполитики в 2023 году до отметки 405 миллиардов гривен против 425 в нынешнем году. Для этого было предусмотрено сокращение дотаций Пенсионного фонда.