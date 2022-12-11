Как передает «НБН» со ссылкой на «24 канал«, об этом идет речь в тексте обоснования причины внесения изменений в тарифы, опубликованном на сайте компании.

Соответственно, «Укрэнерго» предложила Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, зафиксировать на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-ч, в то время, как сейчас он составляет 345,64 грн/МВт-час.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК «Укрэнерго» с ныне действующего 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-час.

В перечне главных поводов для роста тарифов в компании назвали серьезное разрушение украинской инфраструктуры в результате российских обстрелов, что привело к существенному росту физического объема работ и их стоимость, увеличение расходов на закупку сырья, топлива и материалов, а также повышение стоимости оплаты труда и капитальных инвестиций.

Напомним, ранее в «Укрергено» рассказали о перпективах восстановления подачи электричества в Одесской области.