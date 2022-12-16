На заседании правительства премьер-министр сообщил, что Украина нуждается в еще около 17 000 больших и промышленных генераторных установок для прохождения зимы, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Кабмина.

По словам Шмыгаля, малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 000 маломощных генераторов. Однако стране нужно еще 17 000 крупных и промышленных генераторов, часть из которых, как рассчитывает Киев, обеспечат иностранные партнеры.

Напомним, что в конце октября глава украинского правительства сообщал, хватит ли запасов энергетических ресурсво, в частности топлива в стране, чтобы пройти зимний период.