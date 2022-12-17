Как информирует «НБН», об этом в интервью «Голос Америки» заявил Джейк Салливан, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности.

Цитата из заявления Салливана:

«Мы прекрасно знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украинского государства. Это нужно, чтобы Киев имел лучшую позицию на поле боя. И если и когда созреет дипломатия, то чтобы Украина оказалась в лучшей позиции за столом переговоров».

При этом Салливан добавил, что администрация американского лидера Байдена делает все для того, чтобы Украинское государство сумело отстоять собственный суверенитет, а также территориальную целостность.

Ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне отреагировали на угрозы России из-за вероятных поставок систем ПВО Patriot Украине.