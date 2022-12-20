Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, ФРГ ранее заявляла, что намерена прекратить импорт нефти РФ до конца текущего года. Причиной тому немцы называли вторжение войск страны-агрессора России в Украину.

Сейчас же немцы сделали заявление о том, что вместо России они будут закупать «черное золото» у Казахстана. Но само соглашение между странами якобы еще не завершено.

Представитель Минэкономики Германии, в свою очередь, заявила:

«Сообщения о том, что ФРГ заказала у России сырую нефть, не являются правдивыми».

При этом она добавила, что нефтяные компании на таких заводах по переработке «черного золота», как Leuna и Schwedt, больше не будут заказывать нефть у России после наступления 2023 года.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что несмотря на санкции, Россия продолжает торговать нефтью.