Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы «Узтемирийулконтейнер», от девятнадцатого декабря.

Как известно, отправившийся из Узбекистана поезд состоит из 46 вагонов и 91 контейнера, которые загружены медным концентратом. Протяженность самого маршрута достигает 4 тысячи километров, начиная от Узбекистана, через Туркменистан, Азерюайджан, Грузию, Болгарию и другие европейские государства.

Воды Каспийского и Черного морей железнодорожный состав будет пересекать паромами.

Не так давно, а точнее в ноябре месяце, в ЕБРР сделали заявление о том, что Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать миллиарды евро в развитие грузовых маршрутов между Европой и Азией в обход территории Российской Федерации.

Ранее стало известно о том, какую импортную продукцию продолжает приобретать Россия, переплачивая при этом за товар.