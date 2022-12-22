Минсоцполитики и фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ объединили свои усилия для того, чтобы вернуть маленьким украинцам радость зимних праздников, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

Фонд выделит для граждан Украины сумму в размере 102 миллионов долларов, которые распределят между 123 000 многодетных семей, чтобы они могли приобрести самые необходимые вещи. В списке на получение денежной помощи семьи с четырьмя и более детьми, а также семьи, имеющие ребенка или детей с инвалидностью.

Кроме того, в восточные регионы нашей страны будут переданы 70 000 школьных портфелей с канцелярскими товарами. Эти подарки маленьким украинцам раздаст Святой Николай.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что некоторые переселенцы останутся без выплат, сообщив, кого из граждан затронет нововведение.