В интервью изданию «РБК-Украина» министр финансов сообщил, что в этом году иностранные партнеры и союзники выделили нашей стране 31 миллиард долларов в виде кредитов и грантов для поддержки госбюджета, информирует «НБН».

По словам Марченко, ежемесячный дефицит средств в Украине был на уровне 4-5 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что финансовая помощь Запада не является «манной небесной», которая «почему-то упала» на нас.

Глава Минфина отметил, что западные государства не собирались предоставлять Киеву эти кредиты и гранты, поэтому средства в Украину поступали неравномерно. Правительства стран-союзников начали менять свои бюджеты, чтобы помочь нам.

Напомним, что Конгресс США поддержал проект бюджета, который предусматривает предоставление Украине и партнерам почти 45 миллиардов долларов.