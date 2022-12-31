Как передает «НБН«, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сейчас энергетики в режиме нон-стоп проводят работу над восстановлением энергоснабжения.

Также высокопоставленный чиновник добавил, что нынешние рождественские и новогодние праздники станут самыми сложными за всю историю независимой Украины.

«Цель врага – сломать нас любым способом. Но, несмотря на все намерения агрессора, энергетики нашей страны будут делать все возможное и невозможное, чтобы украинцы в новогоднюю ночь были со светом», — подчеркнул Галущенко.

Как известно, в канун Нового года Россия организовала еще одну массированную ракетную атаку по Украине. Однако во всех городах нашей страны оперативно сработали силы противовоздушной обороны. Таким образом, Вооруженным силам Украины удалось перехватить 12 из свыше двух десятков крылатых ракет, о чем сообщил главнокомандующий армией нашей страны Валерий Залужный.

Запуск ракет оккупанты осуществляли, используя стратегические бомбардировщики Ту-95 из акватории Каспийского моря, а также ракетные комплексы наземного базирования. Вместе с тем часть российских ракет повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в Киеве и Николаеве. В настоящий момент есть информация о десятках пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Киеву.