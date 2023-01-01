Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.

Дословно из обнародованного сообщения:

«По состоянию на сегодняшний день Великобритания в полной мере прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем путь Путину к финансированию его незаконной войны и поддерживаем государства по всему миру в уменьшении их собственной взаимности».

Это произошло после того, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул прогресс ФРГ в освобождении от зависимости от газа РФ.

Ранее мы уже писали о реакции Резникова на предложение Чехии перекрыть в посольстве РФ в Праге воду, электричество и газ.