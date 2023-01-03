В эфире национального телемарафона министр социальной политики напомнила, что последняя индексация пенсий происходила в декабре прошлого года, информирует «НБН».

По словам Жолнович, следующая индексация пенсионных выплат была ранее запланирована ведомством и будет проведена в марте, несмотря на продолжающуюся войну.

Глава Минсоцполитики считает, что ресурсы для этого будут найдены и уже в конце месяца станет известен процент инфляции, на который проиндексируют денежные выплаты.

«Так что ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте», — добавила министр, заверив, что украинские пенсионеры не останутся без финансового обеспечения.

Ранее экономист рассказал, как могут вырасти цены в Украине в новом году из-за продолжения инфляции и за какие продукты гражданам придется платить больше.