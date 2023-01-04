На заседании правительства во вторник, 3 января, глава Кабмина сообщил, что руководство страны планирует уже в ближайшее время начать восстановление разрушенного жилья украинцев за счет средств, конфискованных у банков государства-террориста, в размере 17 миллиардов гривен.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

Премьер-министр также сообщил, что в этом году будет введено обязательное пенсионное накопление, у каждого гражданина появится собственный счет для этой цели.

Кроме того, правительство продолжит реформу государственного управления, в результате которой сократится количество чиновников и расширятся полномочия министерств.

Напомним, что Шмыгаль перечислил главные задачи правительства на энергетическом фронте.