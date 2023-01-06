Как информирует «НБН», об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины. Также он написал об этом в Телеграм.

При этом он добавил:

«Российская Федерация продолжает бить по нашей энергетике. На протяжении пяти дней нового года вражеские силы осуществили две атаки беспилотниками, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Кроме того, продолжались обстрелы энергетики на юге и востоке».

В это же время премьер акцентировал свое внимание на том, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электричества, что дало возможность не отключать свет на протяжении новогодних праздников. Но вчера, пятого числа, потребление начало расти.

«Как следствие в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре начали действовать графики плановых отключений света», — подчеркнул премьер.

Также Шмыгаль напомнил, что начиная с сегодняшнего дня ожидается существенное понижение температуры воздуха в стране. Естественно, при этом также будет расти потребление и дефицит в энергетической системе.

Он заявил:

«Кроме этого, вражеские силы готовы нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Как следствие, нам всем нужно быть готовыми к возобновлению аварийных отключений».

Ранее Денис Шмыгаль озвучил задачи правительства на 2023 год в энергетическом секторе.