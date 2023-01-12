GMK Center сообщил, что в 2022 году из-за наступления и ракетных атак войск Российской Федерации металлургические предприятия нашей страны получили физические разрушения. Кроме того, их персонал был вынужден эвакуироваться из зоны боевых действий, а также начались трудности с транспортировкой продукции, информирует «НБН».

Специалисты отмечают, что из-за войны метталургический сектор потерял 40% мощностей, а объем производства этих предприятий упал на 70%. Также в прошлом году произошло падение товарного экспорта железной руды на 46% и металлопродукции на 72%.

На конец ноября 2022 года Украина экспортировала 5,8 миллиона тонн металла и металлопродукции, а также 23,2 миллиона тонн железной руды.

Ранее СМИ рассказали, что в бюджете Российской Федерации образовалась дыра в 56 миллардов долларов из-за падения доходов от экспорта нефти и увеличения расходов на войну.