Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что гражданам не будут выдавать «живые деньги» за разрушенное войной жилье, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

По словам чиновника, средства будут напрямую переводиться продавцу квартиры или дома, который выберет потерявший жилье человек. Компенсацию деньгами будут выдавать украинцам в случае самостоятельного ремонта разрушенного жилья или строительства нового дома.

В остальных случаях пострадавшие получат сертификаты – гарантию финансирования покупки квартиры либо другого жилого помещения.

«Человек выбирает себе то, что ему нужно, а государство перечисляет продавцу средства, отражающие в жилищном сертификате стоимость разрушенного жилья. Это механизм, максимально устраняющий коррупционные риски, а люди гарантированно получают свое жилье», — объяснил вице-премьер-министр.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что Украина конфисковала 17 миллиардов гривен российских банков и рассказал, на что потратят эти средства.