Как передает «НБН» со ссылкой на «24 канал«, в этом году в госбюджете не предусмотрено повышение размера минимальной пенсии, зато будет проведена индексация.

Она стартует уже 1 марта. В соответствии с расчетами Минсоцполитики, среднее повышение пенсий для граждан нашей страны составит 5%, то есть, оно будет совершенно несущественным. Более того, в соответствии с нормами закона, индексация должна соответствовать половине процентного роста средней зарплаты и 50% годовой инфляции. Бывший министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что размер осовременивания пенсий может составить до 24%.

В свою очередь, нынешняя глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, что только ближе к февралю станет понятно, на какой именно процент инфляции будет происходить индексация пенсий в марте.

Судя по размеру индексации в 24%, сумма доплаты к пенсии может быть 1500 гривен. К тому же, пенсионеры со статусом «чернобыльцев», в марте текущего года будут получать пенсии в размере 18 261 гривны, что является аналогом средней зарплаты в нашей стране.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Запорожской области оккупанты прекратили платить социальные выплаты.