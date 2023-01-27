На заседании правительства премьер-министр рассказал, что в результате массированных обстрелов Украины российскими захватчиками были попадания в пять высоковольтных подстанций.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что вчера наша страна пережила тринадцатую большую воздушную атаку России на энергетическую систему. Государство-террорист не оставляет попытки лишить украинцев света и тепла.

Глава Кабмина уточнил, что в этом раз целью войск Российской Федерации была высоковольтная инфраструктура. Силы ПВО нашей страны сбили большинство ракет, однако есть попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах.

Премьер-министр отметил, что важно на этой неделе договориться об увеличении помощи нашей энергосистеме во время заседания «энергетического Рамштайна».

Напомним, что в Офисе президента Украины рассказали, когда прекратится ракетный террор РФ в нашей стране.