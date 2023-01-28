Как информирует «НБН», генеральный директор YASNO Сергея Коваленко в Facebook пояснил, по какой причине это могло произойти. В частности, по его словам, это связано с несвоевременной передачей показаний электросчетчиков.

Коваленко отмечает, что если показатели счетчиков передаются несвоевременно, то в итоге объем потребляемой электрической энергии определяется по среднесуточному потреблению. И это рассчитывается в зависимости от показаний, которые были зафиксированы в минувшие периоды.

«Как следствие, сумма в платежках может быть выше, нежели обычно. Даже если в результате отключений электричества потребление в целом за месяц снизилось», — пояснил генеральный директор компании YASNO.

Также он добавил, что у тех, кто вовремя передает показания, реальное потребление электричества в настоящее время уменьшилось.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что компания Рината Ахметова ДТЕК начала импорт электричества из Европы.