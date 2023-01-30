Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

Так, в материале говорится, что заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими сообщил:

«Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с банками России, которые могут использоваться для осуществления аккредитивов, переводов или же гарантий».

Карим добавил, что порядка семи сотен банков России и 106 нероссийских банков из тринадцати различных государств мира будут подключены к этой системе. При этом сами названия таких банков там не озвучили.

Руководитель центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал данный шаг и написал на своей странице в социальной сети «Твиттер», что финансовый канал между Ираном и миром возобновляется.

А вот в Центробанке Российской Федерации и вовсе отказались комментировать данную сделку.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что SWIFT нанесла удар по банковскому сектору России.