Согласно отчетам нефтетрейдеров, в начале марта 2022 года цена российской Urals была на уровне 111$, но с тех пор скачкообразно снижается, сообщает “НБН” со ссылкой на источник.

Марка “Urals” — это экспортная смесь нефти с Урала, Поволжья и Западной Сибири. Российская смесь стоит значительно ниже известной европейской марки “Brent” — благодаря высокому содержанию примесей (серы и “тяжелых” углеводородов).

В начале декабря 2022, страны G7 установили лимит на продажу российской нефти — так называемый “потолок цен” на уровне 60$. А Евросоюз запретил покупку нефти в РФ. Это привело к тому, что цены снизились намного ниже заданной отметки. В январе 2023 цена опускалась ниже 47$, о чем сообщили в российском Минфине.

При этом, в бюджет РФ на 2023 год заложена цена 70,1$ за баррель. Учитывая продолжающуюся военную агрессию РФ против Украины и многочисленные санкции Запада — экономику РФ не ждет ничего хорошего в ближайшей перспективе.

Напомним, что Россия продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции.