Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

В частности, ежегодно Украине станут направлять сумму в 15 миллиардов крон, что является крупнейшей в истории Норвегии программой помощи иному государству. В этом году 50 процентов указанной суммы уйдет на покрытие военных нужд, а остальное — на гуманитарную помощь.

Стоит уточнить, что данное финансирование станут распределять в соответствии с запросами, обозначенными правительством нашей страны, но не обязательно перечислят исключительно государственным инстанциям — это не допустит вероятной коррупции. Например, транши в гуманитарных целях будут поступать напрямую организациям, работающим в этой сфере.

Впрочем, проект еще необходимо утвердить в парламенте Норвегии, что запланировано в ближайшее время. Тем не менее уже сейчас основная оппозиционная партия парламента (Консервативная) объявила, что полностью поддержит проект.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Норвегия поможет восстановить дорожное сообщение в Украине