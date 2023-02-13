О том, чем это вызвано, пишет «НБН», ссылаясь на информацию в публикации «Bloomberg».

В частности, кредиторы, консультируемые фирмой «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP», не дают своего согласия на предложение «Нафтогаза» по реструктуризации(речь идет о еврооблигациях с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигациях, срок погашения которых был первоначально в 2024 году), поскольку считают, что газопоставляющая компания располагает всеми реальными возможностями для проведения своевременных выплат.

Отметим, что данная группа кредиторов отличается достаточным влиянием, которое может помешать «Нафтогазу» в получении поддержки от остальных 75 процентов кредиторов, необходимой для разрешения на реструктуризацию.

В соответствии с заявлением, отправленным фирмой в этот понедельник, несогласные кредиторы разработали собственный план, с учетом финансового состояния «Нафтогаза», куда внесены законные опасения относительно необходимости текущей поддержки экономики Украины и ее критической инфраструктуры.

Впрочем, вопреки противодействию вышеуказанной группы, она не задерживает устранение неплатежей, а прочие кредиторы так и не приступили к процессу ускорения выплат или ареста активов «Нафтогаза».

Ранее мы писали, что в «Нафтогазе» признались, какие тарифы получат украинцы уже с 1 мая.