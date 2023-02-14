О том, по какой немаловажной причине Владимир Зеленский договаривался с банкирами «JPMorgan Chase and Co», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Офиса Президента Украины.

В частности, финансисты дали рекомендации, напрямую касающиеся восстановления Украины и преодоления экономических последствий от вторжения РФ. В итоге представителями Минэкономики Украины совместно с руководителями подразделений «JPMorgan» по вопросам управления активами и инвестиционно-банковским услугам, был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому банк начнет консультировать правительство нашей страны касательно вопросов восстановления, финансовой стабилизации, суверенного кредитного рейтинга и экономических связей с Европой.

По словам исполнительного директора «JPMorgan» Джейми Даймона, в банке гордятся своей давней поддержкой нашей страны, и твердо намерены привнести собственный вклад в подъем Украины и ее народа. Таким образом, «JPMorgan Chase» откроет Украине доступ ко всем своим ресурсам, что наметит положительный вектор в экономическом росте нашей страны сразу после завершения войны с РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что реструктуризация долга НАК «Нафтогаз Украины» вызывает противодействие кредиторов.