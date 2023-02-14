Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Светлана Пашко сообщила, что цены на куриные яйца в киевских супермаркетах до Пасхи будут сохраняться на уровне 70,60-71,50 гривен за десяток.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Фокус».

По прогнозам эксперта, после праздника цена будет снижаться, поскольку увеличилось поголовье кур-несушек. Количество кур, которые будут нестись, обновляется каждую весну, однако в прошлом году из-за сложной ситуации в Украине был технологический перерыв. Сейчас же производство яиц вновь начнет расти.

Ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса рассказала, насколько снизится цена на куриные яйца в торговых точках страны в ближайшие месяцы.