В эфире телеканала «Рада» народный депутат рассказал, что молочная отрасль в Украине была развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Из-за войны большая часть этих предприятий была уничтожена, поэтому объем производства уменьшился, информирует «НБН».

По словам Соломчука, сейчас фермеры вынуждены с самого начала развивать новые поголовья. Стада наращиваются в безопасных местах, на что уйдет много времени.

Кроме того, на подорожание «молочки» оказывает существенное влияние отсутствие электроэнергии и использование генераторов. По этим причинам, цены могут вырасти на 3-4%.

Депутат добавил, что также большую роль играет то, у какого производителя украинцы приобретают товар – у локального или национального. У национального производителя цены будут выше, поскольку ему нужно поставлять продукцию в среднем в 5-6 областей. Поэтому сейчас нужно максимально развивать локальное производство.

Напомним, аналитик рассказала, когда снизится цена на куриные яйца.