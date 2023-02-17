В своем Telegram-канале премьер-министр сообщил, что в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%, под которую попадут все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, правительство проведет индексацию пенсионных выплат по поручению главы государства Владимира Зеленского, несмотря на то, что законом Украины о госбюджете не этот год эта индексация обязательной не является.

Глава Кабмина добавил, что индексация пенсий коснется более 10 миллионов граждан.

Ранее Шмыгаль рассказал, какая организация сыграет одну из ключевых ролей для восстановления Украины.