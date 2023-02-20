О том, какие средства предназначены для ремонта поврежденных сооружений, которые относятся к энергетической системе, пострадавшей вследствие постоянных обстрелов со стороны России, пишет «НБН», со ссылкой на заявление Энтони Блинкена, опубликованное на официальной странице Правительства США.

В частности, эти 10 миллионов долларов, будут направлены на поддержку постоянных усилий стран-союзников, и помогут оказывать чрезвычайную помощь в стабилизации энергетической инфраструктуры нашей страны в условиях непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны РФ.

Также, Блинкен напомнил, что правительство США «продолжает сплачивать мир в поддержку Украины» и одобряет решение более 50 государств относительно «объединения в знак солидарности с Украиной, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

Кроме того, Блинкен отметил — Россия уже сейчас может остановить эту войну. И пока этого не произошло, Запад будет стоять вместе с Украиной столько, сколько необходимо для укрепления поддержки защитников нашей страны на поле боя, чтобы Киев имел наиболее сильную позицию в любых переговорах с Кремлем.

Ранее мы писали, что российский оппозиционер-заключенный требует возврата Крыма и компенсаций для Украины.