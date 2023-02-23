О том, сколько всего средств выделено странами Запада в 2023-м году на социальную и гуманитарную составляющую госбюджета Украины, а также почему возникает острая нехватка финансов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на портале Правительства.

Как всем известно, сейчас наша страна несет огромные расходы из-за сектора безопасности и обороны. Фактически, по словам Шмыгаля, на нужды ВСУ уходит почти весь бюджет Украины, какой был в период мирного существования. Отметим, что в 2021-м году, в мирное время, госбюджет Украины составлял около 200 млрд долларов США.

При этом, социальную и гуманитарную часть финансово удерживают «на плаву» только благодаря усилиям наших партнеров, которым правительство Украины выражает огромную благодарность: Еврокомиссия выделила 18 млрд евро макрофинансовой помощи на текущий год; США предоставили более 10 млрд долларов; другие государства «Большой Семерки» тоже будут направлять средства на прямую бюджетную поддержку.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины поддержали постановление относительно введения санкций, направленных на все банковские и финансовые учреждения страны-агрессора.