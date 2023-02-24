Энергетическая система Украины перенесла множество масштабных ракетных атак российских оккупантов. Проект UA War Infographics и поставщик энергии Yasno из группы ДТЭК оценили сумму ущерба, которую страна-агрессор нанесла украинской энергетической инфраструктуре, в 6,8 миллиарда долларов, информирует «НБН».

В результате 14 массированных ракетных атак, 17 атак БПЛА были нанесены 255 ударов по энергообъектам. Временно Украина потеряла 90% ветровой генерации, 75% мощности ТЭЦ, 44% атомной генерации, 33% блочных ТЭЦ и 30% солнечной генерации.

Однако, благодаря героям-энергетикам, готовности граждан экономить и помощи Запада, страна-агрессор не смогла выключить энергосистему Украины.

Напомним, директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко объяснил, может ли Украина полностью преодолеть дефицит электроэнергии за год.