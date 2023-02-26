Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире национального телемарафона.

Со слов Галущенко стало понятно, что на данный момент в Украине отсутствует дефицит электричества и сейчас свет есть фактически везде. Помимо того, что энергосистема находится в оптимальном состоянии также известно, что в стране накопились резервы.

Помимо этого стоит отметить, что Герман Галущенко сообщил, что графики отключений света могут вернуться в Украину лишь в том случае, если российская армия будет вновь обстреливать энергетические объекты, но на данный момент энергосистема в полном порядке.

Что касается повышения тарифов на электроэнергию, то министр сообщил, что об этом пока рано говорить, так как отопительный сезон ещё не закончился.

Напомним, что ранее в ДТЭК сообщили о том, какие убытки понесла украинская инфраструктура из-за массированных ракетных обстрелов России.