О том, что такое заявление было сделано Кристианом Силвиу-Бушой, главой Комитета ЕП по вопросам промышленности, исследований и энергетике, касательно работы возглавляемого им комитета, в поддержку Украины, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в украиноязычном Telegram-канале Европейского Парламента.

По словам Силвиу-Бушоя, весь ЕС решительно отнесся к программе «REPOWER», выполнение которой позволяет полностью остановить импорт газа из Российской Федерации, и в дальнейшем перейти к диверсификации собственных источников газа.

Отметим, что с начала текущего года в Германии заявили, что уже прекратили импортировать энергоносители из России, и это коснулось как угля, так и газа или нефти. В частности, с 1-го января 2023-го года, ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу, что, считают в немецком правительстве, является еще одним важным шагом на пути к экологически чистому и антикризисному энергоснабжению.

Ранее мы писали, что трубопровод «Дружба» становится бесполезен, так как Польша заменит российскую нефть.