Как информирует «НБН», в Телеграм нардеп написал о том, что Бельгия заморозила российские активы на рекордную сумму в 58 миллиардов евро. По словам Гончаренко, об этом заявил главы Министерства финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Помимо того Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции на 191 миллиард евро.

«И так будет со всеми российскими деньгами и активами во всем мире», — добавил Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что власти Эстонии заморозили активы россиян.