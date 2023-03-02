О том, что этими изменениями предполагается увеличить расходную часть госбюджета, которую направят на поставку дронов защитникам Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, на данный момент существуют амбициозные проекты по производству дронов в нашей стране, и речь идет о затратах на сумму в 30 млрд гривен. Благодаря принципиальной поддержке правительства, из Резервного фонда должны первоначально выделить 10 млрд гривен. Относительно прочих поступлений средств из расходной части бюджета — пока еще идет поиск необходимых источников.

По словам Подласы, большее понимание своих финансовых возможностей, к правительству придет в тот момент, когда станет все ясно касательно программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также, сразу после того, как Кабмин предоставит собственные наработки этих изменений к государственному бюджету на рассмотрение парламента, что должно случиться до конца текущего марта, можно будет сделать определенные выводы. Роксолана Подласа уверена в положительных результатах, даже если это займет длительное время:

В 2023-м году, наверное, еще не раз к этому вернемся.

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