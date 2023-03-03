О том, что данному негативному явлению поспособствуют как медленное восстановление экономической сферы, так и быстрый рост спроса на определенные товары, пишет «НБН», ссылаясь «Обзор инфляции за январь 2023-го года», опубликованный на официальной странице Министерства экономики Украины.

В частности, в ближайшее время, пока не ожидается существенный рост потребительского спроса. Только если будут отсутствовать дальнейшие разрушения критической инфраструктуры в существенных объемах, то, возможно, сохранятся текущие, относительно низкие темпы инфляции. Однако если РФ продолжит уничтожать критически важные объекты, определенно расширится потребительский спрос, так как подобные условия не дадут быстро стабилизировать экономику.

То есть, значительные разрушения объектов инфраструктуры и закрытие предприятий, вызванные постоянным российским террором, в отношении, прежде всего, мирного населения, вызвали заметное нарушение баланса в сфере экономике (рынок труда/энергетика/обеспечении предприятий сырьем и материалами), что и в дальнейшем, похоже, может усилить влияние инфляционных процессов в период военного времени.

Напомним, что в январе текущего года, темпы потребительской инфляции сохранились почти на показателях предыдущих месяцев — 0,8 процента/месяц (0,7 процента на декабрь 2022-го года). Такие образом, годовые темпы инфляции незначительно замедлились — до 26 процентов, вместо 26,6 процента.

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