В Центре экономической стратегии сообщили, что в феврале этого года в нашу страну поступило 2,1 миллиарда долларов иностранной помощи, в то время, как в январе Украина получила от Запада 4,2 миллиарда долларов кредитов и грантов, информирует «НБН».

По словам экспертов, в сокращении денежных поступлений в Украину из западных государств нет ничего неожиданного, поскольку основным отличием нынешней иностранной помощи от прошлогодней является ее прогнозируемость. Руководство страны знает заранее, сколько средств и в каком месяце мы получим от партнеров.

В этом году Евросоюз пообещал самую большую финансовую поддержку для Украины в размере 18 миллиардов евро, которую будет выделять большими суммами раз в несколько месяцев. Это позволит уменьшить расходы на разного рода административные процедуры.

За январь и февраль мы получили 6,3 миллиарда долларов иностранной помощи, что позволило покрыть дефицит в госбюджете и погасить долги в общей сумме в 5,8 миллиарда долларов.

Напомним, что Всемирный банк выделит для Украины помощь в размере 2,5 миллиарда долларов.