О том, что в банке-регуляторе обещают дальнейшее ухудшение ситуации с денежными переводами в нашу страну на 2023-й год, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную Национальным Банком Украины.

В текущем январе, переводы от частных лиц в Украину из других стран, составили 967 млн долларов, что на 4,7 процента меньше, чем в январе 2022-го года (1,015 млрд долларов). В соответствии с информацией, которой располагает НБУ, за весь прошлый год, в Украину было перечислено чуть больше 13 млрд долларов, что на 6,7 процента меньше, чем в 2021-м году (14 млрд долларов).

Отметим, что за 2021-й год, частные лица перечислили в Украину из соседних стран 15,26 млрд долларов, что почти на 25 процентов выше показателей 2020-го года.

Но вернемся к прогнозам на этот год — в НБУ считают, что объемы переводов денежных средств станут понемногу снижаться, и поступления от трудовых мигрантов домой упадут с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Также, согласно данным, предоставленным Агентством ООН по вопросам беженцев, не менее 8 миллионов украинцев в 2022-м году покинули свою страну и выехали в сопредельные государства ради собственной безопасности, и больше всего наших сограждан:

в Польше — 1,5 млн человек;

в Германии — 1 млн человек;

в Чехии — 486 тыс. человек;

в Италии — 169 тыс. человек;

в Испании — 161 тыс. человек;

в Великобритании — 158 тыс. человек.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде планируют выделить значительные средства на производство БПЛА — о каких суммах идет речь.