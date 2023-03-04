Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный телеграм-канал «Энергоатома».

В своём обращении Пётр Котин поблагодарил всех сотрудников Запорожской атомной электростанции за то, что несмотря на большое давление от российских военных они продолжают быть верными своей стране. Также Котин отметил, что российские военные очень жестоко обращаются с сотрудниками ЗАЭС, занимаются похищениями и используют тортуры против них.

Котин отметил, что ЗАЭС стала первой атомной электростанцией в мире, на которую напала вражеская армия и даже умудрилась её обстреливать

Также обращение к своим коллегам записали и сотрудники Южноукраинской АЭС, они поблагодарили своих коллегой за мужество и попросили держаться.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как российские оккупанты угрожают сотрудникам Запорожской АЭС.