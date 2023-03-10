О том, что рост потребительских цен в Украине на февраль текущего года, если провести сравнение с этим же месяцем 2022-го года, составил 24,9 процента, и это меньше, чем суммарная инфляция в январе 2023-го года (26 процентов), подробно пишет «НБН», ссылаясь на официальную информацию от Государственной службы статистики.

В соответствии с данными ведомства статистики, месячная инфляция несколько сбавила скорость — до 0,7 процента (в январе фиксировалось 0,8 процента). Однако с января этого года, цены подросли на 1,5 процента.

Например, продукты питания и безалкогольные напитки в нашей стране, только за 12 месяцев удорожали на 31,8 процента, и среди лидеров: яйца — на 80,3 процента вверх и фрукты — на 74,9 процента вверх. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 22,4 процента, а одежды и обуви — на 4,1 процента. Жилье, услуги водоснабжения, электроэнергия, газ и иные виды топлива стали стоить на 5,2 процента больше.

За предметы домашнего обихода и бытовую технику необходимо заплатить на 27,9 процента больше, за здравоохранение — на 20,2 процента, за транспорт — на 33,6 процента, за автотопливо — на 42 процента. Не остались на месте и тарифы операторов связи – выше на 13,2 процента, отдых и культура — на 16,4 процента, образование — на 9,4 процента, посещение ресторанов и гостиниц — на 23 процента, различные товары и услуги — на 19,3 процента.

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