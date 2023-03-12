Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные источника «The Guardian«.

Как сообщается в источнике, согласно опросу 88% жителей Великобритании согласились бы принять беженцев вновь, при этом всего лишь 3% заявили, что ни в коем случае не сделали бы этого.

Большинство граждан страны заявляет, что они имеют положительный опыт приема беженцев и они считают, что Великобритания в будущем также должна принимать беженцев из зон боевых действий.

Также известно, что согласно опросу компании More in Common 68% процентов населения считает позитивным тот факт, что страна приняла около 150 тысяч беженцев из Украины. Негативным данный факт считает 17% населения.

Напомним, что временем ранее британский премьер-министр Риши Сунак вместе со своим австралийским коллегой вылетел в США.