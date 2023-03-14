О том, что если провести сравнение с понедельником, 13 марта, то заметна тенденция к удешевлению почти всех разновидностей автотоплива, пишет «НБН», ссылаясь на информацию мониторинга, предоставленную «Консалтинговой группой А-95».

В соответствии с данными указанного мониторинга, средняя розничная стоимость на бензины марки «А-95» составляет 47,37 гривны/один литр (дешевле на 0,02 гривны), на дизельное топливо — 48,9 гривны/один литр (осталась как днем ранее), на сжиженный газ — 22,7 гривны/один литр (дешевле на 0,12 гривны).

В целом, и более подробно, ситуация с розничными ценами в Украине сегодня выглядит так:

Напоминаем, что подобное снижение цен на бензин/ДТ/автогаз в нашей стране связано с накоплением существенных запасов в сетях АЗС, и обстановка может измениться в любой неблагоприятный момент.

Ранее наш информационный портал писал, что «Райффайзен Банк» запретил перевод любой валюты в практически все банки Российской Федерации.