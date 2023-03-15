О том, что в нашей стране, если сравнивать с февралем текущего года, за некоторые овощи придется отдать больше, а вот популярная крупа – стала стоить дешевле, пишет «НБН», ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

В соответствии со статистикой, с января по начало марта, лук подорожал на 31,9 процента — до 42,3 гривны/килограмм, а морковь удорожала на 17,8 процента — до 28,8 гривны/килограмм. Также, за яблоки попросят заплатить на 5 процентов больше – минимум от 16,5 гривны/килограмм.

Однако есть и положительные новости – стали стоить меньше почти все крупы, включая и гречневую: на 4,6 процента — до 65,7 гривны/килограмм. Впрочем, десяток яиц подешевел незначительно – только на 1,9 процента, от 62 гривен/лоток.

Полный перечень изменений цен на продукты:

Ранее наш информационный портал писал, что в Украине продолжают понемногу дешеветь все виды автомобильного топлива.