Во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что зарубежные аналитики обещали РФ провал сектора услуг, массовый дефицит товаров и пустые полки магазинов, однако якобы «недружественные» страны сами столкнулись с такими проблемами, информирует «НБН».

По словам кремлевского диктатора, руководители западных государств якобы предлагают населению вместо помидоров и салата переходить на репу, за которой придется ехать к россиянам.

Президент-агрессор озвучил и причины «кризиса» в европейских странах — снижение количества урожая из-за неблагоприятных погодных условий, и отсутствие удобрений российского производства, без которых якобы на Западе не обойтись.

Напомним, что на встрече с российскими бизнесменами диктатор стал учить их, как выживать под санкционным давлением.