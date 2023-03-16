О том, что с 2022-го года, в Украине на 20,2 процента подскочила стоимость разнообразных медицинских препаратов, включая и сопутствующие услуги учреждений сферы здравоохранения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с данными Госслужбы статистики Украины, продукция фармацевтических компаний, прочие медицинские товары и оборудование стали стоить больше на 21,3 процента. За амбулаторные услуги, включая и лечение на дому, необходимо заплатить на 18,9 процента больше.

Отметим, что за февраль и на начало марта 2023-го года, цены выросли незначительно, и общее подорожание составляет не более 0,8 процента. Речь идет о:

фармацевтической продукции, медицинских товарах и оборудовании — вверх на 0,4 процента;

амбулаторных услугах — вверх на 1,6 процента.

Также, за февраль текущего года, стоимость потребительских товаров и услуг стала выше на 24,9 процента, а больше всего возросли цены за проезд в общественном транспорте — на 33,6 процента и на продукты питания — на 31,5 процента.

Ранее мы писали, что Госстат Украины опубликовал новые данные — какие продукты подорожали, а какие подешевели.