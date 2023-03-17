О том, что после тщательных подсчетов средних расходов домохозяйств на услуги водоснабжения и водоотвода, вследствие запланированного на текущий год изменения тарифов, суммы вырастут не менее, чем на 60 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ожидается, что скачок тарифов произойдет в два этапа:

с апреля — на 12,3 процента (среднее значение);

с июля — на 14,1 процента.

Первичный рост тарифов связывают с изменениями объемов поставляемых услуг, включая затраты на электроэнергию. Во второй раз — станут учитывать расходы на закупку реагентов, восстановление, налогообложение, оплату труда и тому подобное.

Отметим, что в последнее время, тарифы на воду увеличивали еще до начала вторжения РФ в Украину — в декабре 2021-го года, и с того времени, затраты водоснабжающих компаний на электрическую энергию, в среднем, подскочили на 18 процентов, а на топливо и расходные материалы — в два раза.

Ранее мы писали, как в Украине изменилась стоимость медпрепаратов и некоторых услуг.