Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные Института изучения войны.

Как сообщается в отчёте ISW позиция Сербии в отношении санкций против России смягчилась, поскольку отказ Вучича вводить санкции против РФ оказал серьёзное влияние на экономику Сербии.

Таким образом, известно, что действующий глава государства Александр Вучич отказался дать обещание о том, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. Сам Вучич прокомментировал это тем, что он лучше знает когда страна находится в безвыходной ситуации и когда нужно изменить политику.

К слову, министр экономики Сербии Раде Баста призвал страну ввести санкции против РФ, поскольку отказ от санкций оказывает очень сильное давление на страну.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что во время встречи Путина и Си Цзиньпина главы государств могут обсуждать обход западных санкций.