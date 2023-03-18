Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook

Отмечается, что министр Александр Кубраков поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Генерального секретаря ООН Антониу Гутьерреса, а также страны-партнёры за возможность продления зернового соглашения на четыре месяца.

Согласно словам Кубракова известно, что благодаря этому соглашению Украина сохраняет право экспортировать зерно через три порта.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что оккупанты продолжают воровать украинское зерно.