О том, что средняя стоимость сжиженного газа за последние 7 дней, у различных сетей АЗС, в среднем значении упала на 65 копеек, до 22,31 гривны/литр, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг рынка от «Консалтинговой группы А-95», опубликованный изданием Encorr.

Например, на АЗС «ОККО» и «WOG» автомобильный газ стал стоить на 0,67 и 0,73 гривны меньше, и просел до 23,08 и 22,96 гривны/литр соответственно. На «Укрнафте» цена данного топлива снизилась лишь на 0,3 гривны, до 21,95 гривны/литр. На АЗС «Авиас», «KLO», Amic и «Chipo» ценники скорректировали до отметки в 21,51 гривны/литр (минус 0,53 гривны), 20,99 гривны/литр (минус 0,70 гривны), 21,22 гривны/литр (минус 0,30 гривны) и 21,85 гривны/литр (минус 0,57 гривны) соответственно.

При этом, самый недорогой автогаз реализуется станциями «Авантаж-7» — 19,95 гривны/литр, где он за прошлую неделю потерял в стоимости 0,5 гривны.

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