В комментарии изданию «РБК-Украина» эксперт прокомментировал мнение о том, что менее интенсивное использование уличного освещения за счет продления светового дня поможет сэкономить электроэнергию в стране, информирует «НБН».

По словам Билявского, переход на летнее время позволит Украине экономить не более 2% объемов электричества, в то время, как ей нужно 20% в условиях атак россиян на энергосистему страны.

Аналитик отметил, что эту идею отвергать не стоит, однако прежде всего нужно снижать энергоемкость промышленных предприятий за счет перехода на энергоэффективное оборудование. Кроме того, в стране нет существенной экономии электрики, поскольку одним из главных потребителей также являются бытовые приборы.

Напомним, в ГУР и Воздушных силах ВСУ рассказали, продолжит ли Россия атаковать нашу энергетическую систему после зимы.