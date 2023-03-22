О том, что если провести сравнение с предыдущим торговым днем, вторником, 21-е марта, то цены несколько просели, фактически на все виды автомобильного горючего, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, предоставленную «Консалтинговой группой А-95».

В соответствии с данными указанного ценового мониторинга, средняя розничная стоимость бензина марки «А-95» составляет 47,26 гривны/литр (минус 0,02 гривны), дизельного топлива — 48,07 гривны/литр (минус 0,01 гривны), автогаза — 22,14 гривны/литр (минус 0,04 гривны).

В целом, розничные цены в различных сетях АЗС Украины сегодня выглядят так:

Отметим, что согласно информации Госстата Украины, в этом феврале, в сравнении с январем, бензин марки «А-92» подешевел на 3,4 процента — до 49 гривен/литр, бензин марки «А-95» на 4,6 процента — до 48,3 гривны/литр, сжиженный газ на 11,9 процента — до 24,5 гривны/литр, а дизельное топливо — на 5,4 процента, до 51,7 гривны/литр.

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